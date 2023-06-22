Представлен смартфон Nokia G42 5G с конструкцией QuickFix

Компания HMD Global представила смартфон среднего ценового сегмента Nokia G42 5G. Устройство будет иметь конструкцию QuickFix, которая позволяет легко выполнять самостоятельный ремонт в сотрудничестве с iFixit. Кроме того, смартфон будет поставляться с трехгодичной гарантией (может варьироваться в зависимости от рынка).

Nokia G42 5G оснащен 6,65-дюймовым дисплеем с разрешением 1612×720 пикселей, частотой обновления 90 Hz, пиковой яркостью 560 кд/м² и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. В основе аппарата лежит процессор Qualcomm Snapdragon 480+, объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Gb, емкость накопителя — 128 Gb. Предусмотрен слот для карт microSD.

В состав основной камеры входят 50 Мп датчик, 2 Мп макромодуль и 2 Мп сенсор глубины. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 20-ваттной зарядки. Также смартфон получил поддержку Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, Dual SIM, порт USB Type-C, FM Radio, боковой сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм разъем для наушников. Работает новинка под управлением ОС Android 13. Доступные цвета корпуса – серый и лавандовый. Цена Nokia G42 5G составляет $293.

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