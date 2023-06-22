Первый чип Neuralink имплантируют в мозг человека в прямом эфире

Компания Илона Маска (Elon Musk) Neuralink проведет прямую трансляцию первой операции по имплантации чипа в мозг человека в 2023 году. Об этом предприниматель сообщил на конференции Viva Technology в Париже.

Neuralink планирует имплантировать чип пациенту с тетраплегией или параличом нижних конечностей. По словам Маска, транслировать происходящее будет агентство Reuters, при этом пока неизвестно, будет ли эфир или его запись доступна общественности. Также не уточняется, сколько пациентов примут участие в первых испытаниях и как долго будет проходить каждая операция.

В прошлом месяце Neuralink сообщил, что получил разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на свое первое клиническое испытание на людях, что является «важным первым шагом» для его технологии.

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