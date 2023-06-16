Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с Биллом Гейтсом

Сегодня, 16 июня, председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине провел встречу с Биллом Гейтсом — сопредседателем Фонда Билла и Мелинды Гейтс, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Китайский лидер отметил, что Гейтс — первый его «американский друг», с которым он встречается на высоком уровне в китайской столице в 2023 году. Си Цзиньпин одобрил работу Билла Гейтса и его фонда в деле содействия сокращению бедности, улучшения здравоохранения, развития и благотворительности по всему миру. По итогам встречи Си Цзиньпин заявил, что Китай готов работать с мировым обществом над инновациями в технологии и глобальными проблемами, такими как предотвращение эпидемий и изменение климата. Он подчеркнул, что в основе отношений Китая и США «лежат люди» и Пекин надеется на то, что дружба между китайским и американским народами продолжится.

«В настоящее время в мире ускоренными темпами происходят невиданные за последние сто лет колоссальные перемены. Я выдвинул Инициативу по глобальному развитию, Инициативу по глобальной безопасности и Инициативу глобальной цивилизации с тем, чтобы предложить китайский вариант для разрешения глобальных вызовов», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Лидер Китая заявил, что Китай, в первую очередь, сосредоточится на решении своих собственных проблем. Для КНР, огромной страны с населением более 1,4 млрд. человек, сохранение долгосрочной стабильности и непрерывного развития являются значительным вкладом в обеспечение мира, стабильности и процветания во всем мире. Он призвал обратить внимание на борьбу с бедностью, возрождать села и повышать уровень здоровья в сельской местности. Си Цзиньпин добавил, что Китай будет осуществлять совместное развитие с другими странами и продвигать формирование сообщества единой судьбы человечества.

Гейтс, в свою очередь, заявил, что Китай добился успехов в сокращении бедности и борьбе с коронавирусом. В последние годы фонд Билла и Мелинды Гейтс наладил с Китаем сотрудничество и добился значительного прогресса, отмечает CCTV. Фонд стремится к укреплению сотрудничества с Китаем по вопросам инноваций, общественного здравоохранения, исследований в области фармацевтики и других областей.

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