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17 июня, 2023
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Генеральный директор Nar принял участие в конкурсе STARTUP в качестве почетного члена жюри

Nar

Генеральный директор Nar (ООО «Azerfon») Гуннар Панке принял участие в национальном чемпионате по стартапам в качестве почетного члена жюри. Национальный чемпионат по стартапам, проводимый на международном уровне и организованный Miniboss Business School Baku, продемонстрировал предпринимательский дух команд из талантливых детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет.

Среди представленных стартапов в различных областях, таких как пищевая промышленность, экология, альтернативная энергия и информационные технологии, три команды стали победителями, продемонстрировав наивысшие результаты. Команды были оценены по критериям инноваций, выполнимости проекта, масштаба, освещения в СМИ и ответов на вопросы жюри. Победившие команды примут участие в чемпионате мира, который состоится в Глазго (Великобритания) с 16 по 20 июля.

Следует отметить, что Г.Панке, почетный член жюри конкурса, считается международно признанным экспертом в телекоммуникационной индустрии, обладающим более чем 30-летним опытом работы на руководящих должностях в различных известных телекоммуникационных компаниях.

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