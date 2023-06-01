OPPO представил гарнитуру смешанной реальности MR Glass Developer Edition

Компания OPPO на выставке Augmented World Expo (AWE) 2023 в Калифорнии представила гарнитуру смешанной реальности MR Glass Developer Edition. Устройство предоставляет возможность погружаться как в виртуальную реальность (VR), так и использовать гаджет в качестве гарнитуры дополненной реальности (AR).

Модель предназначена для разработчиков, они смогут использовать ее для создания соответствующего контента и тестирования его на готовом решении. В OPPO уверены, что у MR-гарнитуры есть огромное будущее и в итоге они будут следующим поколением вычислительных платформ после смартфонов.

OPPO MR Glass Developer Edition построена на платформе Snapdragon XR2 Plus, поддерживает проприетарную технологию быстрой зарядки SUPERVOOC и функцию регистрации сердечного ритма. MR-гарнитура выполнена из безопасного для кожи материала, она поддерживает технологию «сквозного» взгляда на реальность с помощью двух цветных камер — Binocular VPT (Video Pass Trough), оснащена компактными линзами, а также поддерживает частоту обновления изображения 120 Hz. Устройство будет поставляться с контроллерами, напоминающими варианты, предлагаемые компанией Meta.

Специалисты OPPO отметили, что технологию предстоит совершенствовать еще длительное время, да и контента, естественно, пока что просто нет. Хотя она обладает огромным потенциалом, до массового внедрения может пройти несколько лет. Именно поэтому компания пытается привлечь внимание разработчиков для того, чтобы те создавали приложения, способные сделать смешанную реальность популярной.

В OPPO считают, что со временем соответствующие гарнитуры пользователи будут носить буквально постоянно, в течение всего дня и пользоваться различными функциями для взаимодействия с реальным миром.

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