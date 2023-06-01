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1 июня, 2023
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Фестиваль GameSummit официально подтверждает информацию об игровых чемпионатах

GameSummit

Фестиваль GameSummit официально подтверждает информацию об игровых чемпионатах, которые пройдут в рамках мероприятия. На соревнованиях игроки смогут померяться своими силами и продемонстрировать мастерство, а также обменяться опытом и стратегиями с другими участниками.

Мероприятие организовано при поддержке Федерации Электронных видов спорта, а также в тесном сотрудничестве между Gaming League Azerbaijan (GLA) — крупнейшей киберспортивной организацией в Азербайджане и на Южном Кавказе, Guardians of the Maiden Tower (GMT) —  киберспортивным брендом, который представляет Азербайджан на международной сцене, Metavibes — платформой для проведения онлайн мероприятий с использованием технологий блокчейна и метавселенной, AGDA — ассоциацией крупнейших игровых студий в Азербайджане, AzDimension — первой игровой студией в Азербайджане, а также опытными специалистами в сфере косплея.

Gamesummit стремимся вдохновлять и радовать геймеров, предлагая им незабываемый опыт и море развлечений. GameSummit призван стать местом, где каждый участник может погрузиться в захватывающие миры игр, испытать эмоции и пережить незабываемые приключения. Основной миссией является стремление создать общность, где геймеры, разработчики, косплееры и все, кто увлечен игровой культурой, могут объединиться и поделиться своей страстью. Gamesummit создает платформу, где люди могут обмениваться опытом, находить новых друзей и находить поддержку в своих интересах.

GameSummit подготовил щедрую призовую программу, включающую денежные вознаграждения, ценные призы, геймерскую технику и множество сувениров от спонсоров и партнеров фестиваля.

Ниже всем интересующимся предоставляется список кибердисциплин:

  • Valorant
  • Tekken
  • Mortal Kombat X
  • Fifa 23
  • Rocket League
  • CS: GO
  • Dota
  • League of Legends

Для участников, желающих опробовать свои силы на классических консолях, у нас есть специальные чемпионаты по ретро-играм:

  • Mortal Kombat 9 (Xbox 360)
  • Mortal Kombat 2 (Sega)
  • Tekken 3 (Sony PS1)
  • Soul Calibur (Sega Dreamcast)
  • Need for speed (PS2)

Кроме всего вышеперечисленного, анонсируются 2 чемпионата по настольным играм, а также возможность провести время в соревнованиях по Just Dance и Fortnite.

Регистрация на чемпионаты будет проходить на самом фестивале.

Ссылка регистрации на турниры: https://forms.gle/icmDgQC441NLuEXs9

Ссылка на продажу билетов: https://iticket.az/en/events/other/game-summit/90586

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