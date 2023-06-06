OnePlus представил доступный смартфон Nord N30 5G с камерой на 108 Мп

Компания OnePlus представила смартфон среднего уровня Nord N30 5G. Аппарат получил качественный дисплей и камеру с разрешением 108 Мп.

OnePlus Nord N30 5G оснащен 6,72 дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ (391 ppi) и кадровой частотой 120 Hz. Значение яркости достигает 500 нит. Смартфон построен на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 695, за графику отвечает ускоритель Adreno 619. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 Gb, емкость постоянной UFS 2.2 – 128 Gb. В основную камеру входят следующие датчики: 108 Мп (f/1.7), 2 Мп (макро, f/2.4) и 2 Мп (датчик глубины, f/2.4). Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп (f/2.4).

Несмотря на наличие 108 Мп основного сенсора, смартфон не получил ни сверхширокоугольной камеры, ни камеры с оптическим приближением. Также нет и оптической стабилизации. Второй недостаток — память стандарта UFS 2.2, которая считается медленной.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 50 Вт (в комплекте есть блок питания). Есть поддержка LTE, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3,5-разъем и порт USB-C. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую грань. Используется Android 13 с интерфейсом OxygenOS. Габариты составляют 165,5 х 76 х 8,3 мм при весе 195 гр. Цвет корпуса только один — Chromatic Gray.

Продажи смартфона OnePlus Nord N30 5G стартуют 12 июня по цене $299,99. В подарок идут наушники Nord Buds 2.

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