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14 июня, 2023
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На новом заводе в Германии Ford планирует производить 250 тыс. электромобилей в год

Ford

Ford Motor Company сообщила о запуске нового завода под названием Кельнский центр электромобилей (Cologne Electric Vehicle Center). Он является первым заводом компании с нулевым уровнем выбросов углерода, который сыграет ключевую роль в переходе автопроизводителя к электромобилям.

Первым автомобилем, который будет собран на новом заводе в Кёльне, станет электрический Explorer, основанный на платформе Volkswagen MEB. Ford говорит, что новый электрический внедорожник среднего размера «сочетает в себе немецкую инженерию с ярким американским стилем». За Explorer последует электрический спортивный кроссовер.

Официально Ford представил электрический Explorer в марте этого года. Это пятиместный семейный внедорожник, цена которого, как ожидается, будет начинаться от $48 тыс.

К концу 2026 года автопроизводитель планирует, что его производственная мощность в Кельнском центре электромобилей превысит 250 тыс. автомобилей в год. Кроме того, Ford подписал соглашения со своими поставщиками о том, что вся энергия, используемая для питания завода, будет углеродно-нейтральной. Тепло будет поставляться заводом по сжиганию отходов, возобновляемая электроэнергия будет производиться из сертифицированного возобновляемого биометана, а любые оставшиеся выбросы углерода, которых невозможно избежать, будут компенсированы.

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