Microsoft представил черную версию Xbox Series S с накопителем на 1 Tb

На Xbox Games Showcase 2023 компания Microsoft представила игровую приставку Xbox Series S в расцветке Carbon Black с матовым покрытием. Черная версия консоли получит SSD емкостью 1 Tb, что вдвое больше, чем у стандартной белой модели, которая вышла в 2020 году.

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Новинку представил глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer), который также отметил, что компания увеличила поставки консоли Xbox Series X для удовлетворения спроса.

Черная версия консоли Microsoft Xbox Series S поступит в продажу 1 сентября по цене $349. Предзаказы в США откроются 11 июня. Для сравнения: рекомендованная цена оригинальной белой модели Xbox Series S — $299. Она предлагает 512 Gb постоянной памяти.

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