spot_img
13 июня, 2023
ДомойТехнологииГаджетыMicrosoft представил черную версию Xbox Series S с накопителем на 1 Tb

Microsoft представил черную версию Xbox Series S с накопителем на 1 Tb

Microsoft Xbox Series S

На Xbox Games Showcase 2023 компания Microsoft представила игровую приставку Xbox Series S в расцветке Carbon Black с матовым покрытием. Черная версия консоли получит SSD емкостью 1 Tb, что вдвое больше, чем у стандартной белой модели, которая вышла в 2020 году.

Новинку представил глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer), который также отметил, что компания увеличила поставки консоли Xbox Series X для удовлетворения спроса.

Черная версия консоли Microsoft Xbox Series S поступит в продажу 1 сентября по цене $349. Предзаказы в США откроются 11 июня. Для сравнения: рекомендованная цена оригинальной белой модели Xbox Series S — $299. Она предлагает 512 Gb постоянной памяти.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Microsoft добавит игры PC Game Pass в сервис Nvidia GeForce Now
Следующая статья
На Reddit проходит забастовка пользователей
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,122ФанатыМне нравится
1,017ЧитателиЧитать
3,093ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»