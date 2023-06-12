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13 июня, 2023
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Microsoft добавит игры PC Game Pass в сервис Nvidia GeForce Now

Microsoft

Компания Microsoft добавит игры из каталога PC Game Pass в потоковый сервис Nvidia GeForce Now. Об этом рассказала вице-президент Microsoft Gaming Сара Бонд (Sarah Bond) на брифинге для СМИ.

«В ближайшие месяцы вы получите доступ к каталогу PC Game Pass на любом устройстве с GeForce Now, например, на слабых ПК, Mac, Chromebook, мобильных устройствах, телевизорах и так далее».

Пользователи GeForce Now смогут «транслировать избранные компьютерные игры из библиотеки», то есть список будет ограничен.

Напомним, что в феврале Microsoft подписал 10-летнее соглашение с Nvidia: все игры Xbox для ПК будут опубликованы в каталоге облачного игрового сервиса GeForce Now. Таким образом компания пытается убедить антимонопольные органы одобрить покупку Activision Blizzard. Регуляторы выражают опасение, что после завершения сделки Microsoft сделает все игры ActiBlizz эксклюзивом для Xbox и ПК.

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