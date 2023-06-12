На Reddit проходит забастовка пользователей

На популярной платформе Reddit проходит забастовка пользователей в знак протеста против планов руководства площадки взимать плату со сторонних компаний и разработчиков за доступ к данным и использование API сервиса. Более 3000 сообществ Reddit стали «приватными» и на 48 часов закрыли публичный доступ к контенту.

Ряд форумов, включая r/todayilearned, r/funny и r/gaming, каждый из которых насчитывает более 30 млн. подписчиков, заявили о своем намерении присоединиться к акции протеста. Другие форумы с числом участников более 1 млн, включая r/iPhone и r/unexpected, уже закрыли доступ к своим сообщениям.

«12 июня многие сабреддиты отключатся в знак протеста против этой политики. Некоторые вернутся через 48 часов, другие исчезнут навсегда, если проблема не будет решена должным образом, поскольку многие модераторы не могут выполнять свою работу с помощью недостаточно хороших инструментов, доступных через официальное приложение», — сообщается в групповом заявлении модераторов сообществ.

Согласно новым правилам, компаниям придется платить значительные суммы за доступ к данным Reddit. Для таких популярных сторонних приложений, как Apollo, которое позволяет пользователям просматривать сайт с настраиваемым интерфейсом, это может закончиться полным крахом. По словам разработчика Apollo Кристиана Селига (Christian Selig), таким приложениям придется взимать с каждого пользователя около $5 ежемесячно для того, чтобы покрыть расходы, связанные с использованием данных Reddit.

Руководство Reddit объяснило свое решение необходимостью получения вознаграждения за свои данные, которые стали ценным активом для компаний, работающих с искусственным интеллектом, и иных разработчиков. Например, OpenAI, воспользовались огромными объемами данных Reddit для обучения своих систем, не заплатив социальной сети ни цента.

«Свод данных Reddit действительно ценен. Но нам не нужно отдавать всю эту ценность некоторым из крупнейших компаний мира бесплатно», — заявил в апреле газете New York Times Стив Хаффман (Steve Huffman), основатель и исполнительный директор Reddit.

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