Binance запустил в Казахстане локальную криптобиржу

Криптовалютная биржа Binance запустила в Казахстане полномасштабную локальную платформу Binance Kazakhstan. Здесь будут доступны обмен и торговля криптовалютами, ввод и вывод фиатных активов, а также хранение цифровых активов. Binance Kazakhstan действует на основании постоянной лицензии комитета Международного финансового центра «Astana» (AIFC) по регулированию финансовых услуг (AFSA), которая даёт платформе статус регулируемой.

Пользователи локальной криптобиржи могут вводить фиатные средства (в традиционных валютах) через банковские карты (пока принимаются лишь выпущенные казахстанскими банками карты Mastercard) и переводом через банк Freedom Finance. При вводе средств через банковские карты предусмотрен лимит на депозит в размере 420 тысяч казахстанских тенге за операцию. Отмечается, что из-за местных регуляторных требований на Binance Kazakhstan могут быть недоступны или ограничены некоторые продукты и сервисы, которые есть в других юрисдикциях Binance.

Сейчас пользователям казахстанской Binance доступна 21 криптовалюта и токены, отмечает глава Binance Kazakhstan Жаслан Мадиев. До конца года к торговле будут подключены корпоративные клиенты, а впоследствии — и иностранные, для которых будет создан фиатный канал в иностранных валютах. Отметим, что Казахстан выдал лицензию Binance в сентябре 2022 года; ранее разрешения получили платформы CaspianEx, Biteeu, ATAIX, Upbit и Xignal & MT.