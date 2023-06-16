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16 июня, 2023
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Epson PowerLite 810E: ультракороткофокусный лазерный проектор с высокой яркостью

Epson PowerLite 810E

Компания Epson представила лазерный проектор PowerLite 810E с предельно коротким фокусным расстоянием. Устройство в первую очередь предназначено для образовательных и бизнес-учреждений.

Благодаря ультракороткофокусным линзам Epson PowerLite 810E способен проецировать изображение с разрешением Full HD на экран диагональю 160 дюймов на расстоянии 35 см от стены, 100 дюймов с 20 см и 80 дюймов с 2,54 см. Специальная технология смещения пикселей позволяет увеличить разрешение до 4К. Производитель заявляет об использовании технологии 3LCD, которая позволяет добиться яркости изображения до 5000 люмен.

Epson PowerLite 810E

Поддерживаются ручная корректировка трапецеидальных искажений, ручная фокусировка и соотношения сторон 4:3, 16:6, 16:9, 16:10 и 21:9. Мобильное приложение позволяет разделить экран на несколько фрагментов, на каждом из которых будет воспроизводиться контент с отдельного устройства.

Для подключения источника видеосигнала и обмена данными предусмотрены порты Ethernet (HDBaseT), RS-232, USB и HDMI, а также модуль Wi-Fi 802.11ac с Miracast для трансляции изображения с мобильных устройств. Для воспроизведения звука используются два встроенных динамика. Опционально предусмотрено настенное крепление. Согласно спецификации, ресурс проекционного модуля составляет до 30 тыс. часов. Размеры корпуса проектора составляют 693 x 342 x 144 мм, вес — 12,5 кг.

Epson PowerLite 810E уже поступил в продажу на территории США по цене $3299.

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