Epson PowerLite 810E: ультракороткофокусный лазерный проектор с высокой яркостью

Компания Epson представила лазерный проектор PowerLite 810E с предельно коротким фокусным расстоянием. Устройство в первую очередь предназначено для образовательных и бизнес-учреждений.

Благодаря ультракороткофокусным линзам Epson PowerLite 810E способен проецировать изображение с разрешением Full HD на экран диагональю 160 дюймов на расстоянии 35 см от стены, 100 дюймов с 20 см и 80 дюймов с 2,54 см. Специальная технология смещения пикселей позволяет увеличить разрешение до 4К. Производитель заявляет об использовании технологии 3LCD, которая позволяет добиться яркости изображения до 5000 люмен.

Поддерживаются ручная корректировка трапецеидальных искажений, ручная фокусировка и соотношения сторон 4:3, 16:6, 16:9, 16:10 и 21:9. Мобильное приложение позволяет разделить экран на несколько фрагментов, на каждом из которых будет воспроизводиться контент с отдельного устройства.

Для подключения источника видеосигнала и обмена данными предусмотрены порты Ethernet (HDBaseT), RS-232, USB и HDMI, а также модуль Wi-Fi 802.11ac с Miracast для трансляции изображения с мобильных устройств. Для воспроизведения звука используются два встроенных динамика. Опционально предусмотрено настенное крепление. Согласно спецификации, ресурс проекционного модуля составляет до 30 тыс. часов. Размеры корпуса проектора составляют 693 x 342 x 144 мм, вес — 12,5 кг.

Epson PowerLite 810E уже поступил в продажу на территории США по цене $3299.

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