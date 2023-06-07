Metavibes представляет виртуальный GameSummit

Metavibes, компания, специализирующаяся на создании виртуальных вселенных, объявляет о своем новом проекте: виртуальная копия первого в Азербайджане игрового фестиваля GameSummit. Этим шагом открывается новая страница в сфере виртуальных развлечений, а сам GameSummit можно назвать первым гибридным фестивалем в стране.

Metavibes, известная своими инновационными подходами к созданию метавселенных, решила взять на себя задачу перенести GameSummit в виртуальное пространство. Благодаря передовым технологиям создается реалистичная и в меру подробная виртуальная копия фестиваля. Выбрав в качестве локации один из популярных парков Баку, разработчики смогли полностью передать атмосферу и характер мероприятия.

Создание виртуального игрового фестиваля — это лишь одно из проявлений миссии Metavibes в создании метавселенных. Компания Metavibes разрабатывает метавселенные, которые предоставляют людям из любой точки планеты возможность получить доступ к любым мировым событиям, фестивалям, конференциям и другим мероприятиям, которые раньше были труднодоступны по географическим или финансовым причинам.

GameSummit от Metavibes предоставит участникам возможность познакомиться с различными студиями и компаниями, получив при этом краткую информацию о них. Посетители смогут создавать персонализированных аватаров, а также поддерживать коммуникацию с другими участниками. Каждому участнику будет выделена собственная комната, которую можно украсить виртуальными объектами по собственному желанию.

Проект доступен на платформах iOS, Android, PC и Oculus Quest 2 и его можно скачать с сайта https://metavibes.ai