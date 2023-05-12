Новым гендиректором Twitter может стать топ-менеджер NBCUniversal Линда Яккарино

О том, что Илон Маск покинет пост генерального директора Twitter (X Corp) в течение шести недель, бизнесмен сообщил 11 мая на своей странице в соцсети.

Бизнесмен заявил, что уже нашел себе преемницу, но пока не уточнил, кто она. Женщина (ее имя не называется) приступит к исполнению обязанностей через шесть недель. Маск добавил, что сохранит за собой посты исполнительного председателя и технического директора.

The Wall Street Journal со ссылкой на свой источник, пишет, что переговоры о вступлении в должность главы Twitter ведет Линда Яккарино (Linda Yaccarino) — руководитель отдела рекламы в компании NBCUniversal, которая играла ключевую роль в запуске стримингового сервиса Peacock. Яккарино работает в NBCUniversal уже больше 10 лет и у нее много опыта в рекламном сегменте. В 2021 году именно от рекламы Twitter получал почти 90% своей выручки. Издание отмечает, что Яккарино предстоит много работы в роли главы соцсети, так как за время правления Маска многие рекламодатели заморозили свои рекламные бюджеты.

Недавно NBCUniversal и Twitter объявили о партнерстве по освещению событий Олимпийских игр 2024 года. А в середине апреля Яккарино пригласила Маска участвовать в проводимой ею отраслевой конференции в Майами и взяла у него интервью. Кроме того, отмечается, что Яккарино и Маск придерживаются общих политических взглядов, что имеет большое значение для упрощения их взаимодействия в управлении соцсети.

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