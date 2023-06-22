HPE предлагает GreenLake для больших языковых моделей в облаке

Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) представила на конференции HPE Discover 2023 облачный сервис на основе подписки GreenLake for LLM (HPE GreenLake для больших языковых моделей), который предоставит предприятиям доступ к суперкомпьютерной платформе HPE Cray XD и необходимому ПО для создания и запуска крупномасштабных моделей ИИ.

«HPE GreenLake для больших языковых моделей в облаке позволяет выполнять отдельные крупномасштабные задания ИИ и высокопроизводительных вычислений на сотнях или тысячах CPU или GPU одновременно, что очень сильно отличается от облачных предложений общего назначения», — отметил Джастин Хотард (Justin Hotard), исполнительный вице-президент и гендиректор лаборатории высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта (ИИ).

GreenLake for LLM предоставляется HPE в партнерстве с немецким стартапом в области ИИ Aleph Alpha GmbH, который предлагает готовые к использованию LLM для обработки и анализа текста и изображений. В частности, пользователи получат доступ к предварительно обученной модели Aleph Alpha Luminous, доступной на нескольких языках, которая позволяет клиентам использовать свои собственные данные для ее точной настройки. Luminous, в отличие от ChatGPT, больше ориентирована на промышленность и правительственные организации, чем на конечных потребителей. По словам HPE, это решение уже используется различными организациями в сфере здравоохранения и финансовых услуг, а также в юридической сфере в качестве цифрового помощника.

Клиенты также получат доступ к среде ML-разработки HPE и ПО для управления данными машинного обучения, которые обеспечивают возможности быстрого обучения моделей ИИ, а также интеграции, отслеживания и аудита данных, на которых они обучаются. Эта платформа основана на технологии, полученной компанией HPE в результате приобретения компании Defined AI, а также на библиотеке моделей ИИ, которая будет включать как модели с открытым исходным кодом, так и проприетарные сторонние модели.

Для сервиса будет использоваться инфраструктура на основе суперкомпьютерной платформы HPE Cray XD с ускорителями NVIDIA H100, которая к концу этого года будет развернута в ЦОД Q01 QScale в Квебеке (Канада), а в начале 2024 года услуга будет доступна для клиентов в Европе.

HPE GreenLake for LLM – это лишь первое из серии специализированных ИИ-решений HPE. Последующие предложения будут включать решения в области моделирования климата, здравоохранения и медико-биологических наук, финансовых услуг, производства и транспорта.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az