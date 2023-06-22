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22 июня, 2023
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HPE предлагает GreenLake для больших языковых моделей в облаке

HPE GreenLake

Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) представила на конференции HPE Discover 2023 облачный сервис на основе подписки GreenLake for LLM (HPE GreenLake для больших языковых моделей), который предоставит предприятиям доступ к суперкомпьютерной платформе HPE Cray XD и необходимому ПО для создания и запуска крупномасштабных моделей ИИ.

«HPE GreenLake для больших языковых моделей в облаке позволяет выполнять отдельные крупномасштабные задания ИИ и высокопроизводительных вычислений на сотнях или тысячах CPU или GPU одновременно, что очень сильно отличается от облачных предложений общего назначения», — отметил Джастин Хотард (Justin Hotard), исполнительный вице-президент и гендиректор лаборатории высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта (ИИ).

GreenLake for LLM предоставляется HPE в партнерстве с немецким стартапом в области ИИ Aleph Alpha GmbH, который предлагает готовые к использованию LLM для обработки и анализа текста и изображений. В частности, пользователи получат доступ к предварительно обученной модели Aleph Alpha Luminous, доступной на нескольких языках, которая позволяет клиентам использовать свои собственные данные для ее точной настройки. Luminous, в отличие от ChatGPT, больше ориентирована на промышленность и правительственные организации, чем на конечных потребителей. По словам HPE, это решение уже используется различными организациями в сфере здравоохранения и финансовых услуг, а также в юридической сфере в качестве цифрового помощника.

Клиенты также получат доступ к среде ML-разработки HPE и ПО для управления данными машинного обучения, которые обеспечивают возможности быстрого обучения моделей ИИ, а также интеграции, отслеживания и аудита данных, на которых они обучаются. Эта платформа основана на технологии, полученной компанией HPE в результате приобретения компании Defined AI, а также на библиотеке моделей ИИ, которая будет включать как модели с открытым исходным кодом, так и проприетарные сторонние модели.

Для сервиса будет использоваться инфраструктура на основе суперкомпьютерной платформы HPE Cray XD с ускорителями NVIDIA H100, которая к концу этого года будет развернута в ЦОД Q01 QScale в Квебеке (Канада), а в начале 2024 года услуга будет доступна для клиентов в Европе.

HPE GreenLake for LLM – это лишь первое из серии специализированных ИИ-решений HPE. Последующие предложения будут включать решения в области моделирования климата, здравоохранения и медико-биологических наук, финансовых услуг, производства и транспорта.

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