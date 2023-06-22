Маск и Цукерберг будут сражаться в клетке для смешанных единоборств

Илон Маск и Марк Цукерберг, два технологических миллиардера, договорились сразиться друг с другом в традиционной клетке для боев смешанных единоборств. Что это шутка или всерьез?

После того, как Маск написал сообщение в Twitter, что он «готов к бою в клетке» с Цукербергом, глава Meta опубликовал скриншот твита Маска с комментарием: «сообщите где встретимся».

Маск прислал короткий ответ: «Лас-Вегас, Октагон». Октагоном называется специальная огороженная арена, на которой проходят бои, устраиваемые организацией Ultimate Fighting Championship («Абсолютный бойцовский чемпионат»).

Илон Маск, которому в конце этого месяца исполнится 52 года, имеет преимущество перед Цукербергом с точки зрения веса: «У меня в запасе есть отличный прием, который я называю «морж»: я просто лежу на своем противнике и ничего не делаю». Кроме того, он рассказывал, что участвовал в «настоящих жестоких уличных драках», когда рос в Южной Африке.

39-летний Цукерберг уже давно занимается смешанными единоборствами и даже выигрывал турниры по джиу-джитсу. В сентябре прошлого года стало известно, что он начал учиться смешанным единоборствам (ММА), и тренер назвал его «тихим убийцей» на ринге. Цукерберг также утверждает, что недавно завершил Murph Challenge менее чем за 40 минут. Это испытание включает забег на 1,6 км, 100 подтягиваний, 200 отжиманий и 300 приседаний с повторным забегом на 1,6 км.

Обмен сообщениями между Маском и Цукербергом сразу стал вирусным: пользователи соцсетей обсуждали, кто же из них может победить в этом бою, другие – публиковали мемы, в том числе и смоделированные плакаты, рекламирующие эту битву.

Напомним, что Meta заявила в июне о планах по созданию нового текстового приложения, которое будет конкурировать с Twitter.

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