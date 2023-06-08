Вместе к равенству: STEP IT Академия и Femmes Digitales объединяются для привлечения девочек в IT

В области IT давно заметна гендерная асимметрия: мужчин намного больше, чем женщин. Одной из причин является наличие стереотипов в обществе и семье: родители часто выбирают для дочерей направления, традиционно считающиеся «женскими». Таким образом, девочки уже с раннего детства редко имеют возможность познакомиться с IT и миром технологий.

Детский возраст критичен для формирования интересов, амбиций и навыков. Если девочкам не предоставить возможность изучать IT в этом возрасте, они могут никогда не обнаружить свой интерес к этой области.

Эта проблема имеет важное значение не только с точки зрения равенства возможностей, но и с точки зрения эффективности нашей экономики и общества в целом. Исключая половину населения из такой важной и перспективной сферы означает потерю огромного потенциала развития страны и перспективного роста экономики и конкурентоспособности нашей страны. Необходимо развивать детские IT-программы, ориентированные на девочек, чтобы сделать эту сферу более доступной и привлекательной для них. Очень важно также проводить работу с родителями, объясняя, что даже любые гуманитарные профессии сегодня включают в себя технологии и инновации.

Для поиска совместных решений этой проблемы 31-ого мая STEP IT Академия и недоходное Общественное объединение «Femmes Digitales» – «Поддержка женщин в сфере Технологий» заключили меморандум о сотрудничестве. Принимая во внимание проблему гендерного неравенства в сфере информационных технологий, STEP IT Академия при поддержке «Femmes Digitales» запускает совместную акцию для обеспечения доступности ИТ образования для девочек, в рамках которой, для всех девочек в возрасте 8-14-ти лет на все долгосрочные образовательные программы предоставляется беспрецедентная скидка в 25%. Для получения этой уникальной возможности необходимо использовать промокод «Femmes Digitales» при оформлении заявки.

Также, в рамках этого меморандума будет осуществляться совместная работа в следующих направлениях: подготовка и реализация совместных проектов в области IT-образования в Азербайджане; привлечение государственных и негосударственных организаций для решения вопросов информатизации и компьютеризации образования; ознакомление со стандартами использования информационных технологий в промышленности; проведение совместных семинаров, конференций, образовательных программ, форумов и выставок; предоставление организационной, консультационной и экспертно-аналитической поддержки при проведении совместных мероприятий; участие в организации семинаров, конференций по вопросам IT-образования. Снижая финансовые барьеры, STEP IT Академия и «Femmes Digitales» делают IT-образование доступным для большего числа девочек, позволяя им узнавать и развивать свои навыки в этой области. Такие образовательные программы будут способствовать увеличению участия женщин в IT, что в свою очередь способствует прогрессу и инновациям в отрасли.

Важно отметить, что на протяжении 7 лет STEP IT Академия активно участвует во всех региональных мероприятиях, организованных «Femmes Digitales». Целью этих мероприятий является популяризация и привлечение азербайджанских девушек из различных регионов в сферу информационно-коммуникационных технологий. Благотворительные мероприятия уже охватили более 600 девочек, и на практических занятиях менторы Академии знакомят их с основами кодирования и робототехники.