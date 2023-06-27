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27 июня, 2023
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Google обновила логотип ОС Android впервые за четыре года

Android

Компания Google представила новый логотип операционной системы Android. Дизайн зеленого робота не менялся с 2019 года.

Android
Слева – 2008 год, посередине – 2019 год, справа – 2014 год.

Разработчики отказались от плоского дизайна в пользу объема — культовая голова маскота Android стала выглядеть более «живой». Кроме того, изменилась и надпись «Android». Теперь она пишется с заглавной буквы «А», а шрифт стал более закругленным. В течение многих прошлых лет надпись в логотипе начиналась со строчной.

В Google назвали это обновление «новым фирменным стилем» для своей мобильной операционной системы.

Новый логотип со временем появится на экране загрузки всех Android-устройств и в приложениях. В настоящее время на экран выводится Powered by Android.

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