Google обновила логотип ОС Android впервые за четыре года

Компания Google представила новый логотип операционной системы Android. Дизайн зеленого робота не менялся с 2019 года.

Разработчики отказались от плоского дизайна в пользу объема — культовая голова маскота Android стала выглядеть более «живой». Кроме того, изменилась и надпись «Android». Теперь она пишется с заглавной буквы «А», а шрифт стал более закругленным. В течение многих прошлых лет надпись в логотипе начиналась со строчной.

В Google назвали это обновление «новым фирменным стилем» для своей мобильной операционной системы.

Новый логотип со временем появится на экране загрузки всех Android-устройств и в приложениях. В настоящее время на экран выводится Powered by Android.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az