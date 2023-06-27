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27 июня, 2023
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500 девушек уже приступили к занятиям дзюдо!

Azercell

Социальная кампания «Девушкам белое к лицу», реализуемая ООО «Azercell Telecom» совместно с Федерацией дзюдо Азербайджана с 12 июня текущего года, вносит свой вклад в популяризацию спорта, особенно среди девушек. За столь короткий срок в секции дзюдо записались около 500 девушек из многих регионов Азербайджана.

Следует отметить, что социальный проект, направленный на популяризацию спорта, призван побудить девушек к физической и социальной активности, помочь им воспитать такие личные качества, как уверенность в себе и целеустремленность. Также инициатива затрагивает проблему ранних браков, актуальную как в мировом, так и в национальном масштабах.

В рамках акции девушки в возрасте от 7 до 14 лет, желающие пополнить ряды дзюдоисток, могут пройти регистрацию в школах и отделениях Федерации дзюдо в регионах. Первые 1000 зарегистрировавшихся девушек получат в подарок дзюдоги и один месяц бесплатных тренировок.

Записать девушек на занятия по дзюдо или получить дополнительную информацию, можно по телефонам (+994 50) 226 28 34 и (+994 50) 226 28 35 или на сайте https://qizlaraagyarasir.az

Мы хотим, чтобы наши девушки носили дзюдоги, потому что девушкам белое к лицу.

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