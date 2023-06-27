В Telegram скоро появятся Stories

Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, анонсировал новую функцию — Stories (Истории). По его словам, «Истории» в Telegram уникальны, они отличаются от многочисленных аналогов, так как полностью настраиваемые. «Истории» будут выглядеть так же, как в популярных соцсетях: над списком чатов появится панель с кружками, в которой можно посмотреть публикации своих контактов и записать свою. У пользователей также будет возможность ставить реакции и оставлять комментарии, как и в обычных чатах.

Анонсированные возможности:

Поддержка двух камер. Можно создавать контент с фронтальной и основной камер одновременно, по аналогии с приложением BeReal;

Удобный редактор постов. С помощью панели инструментов можно редактировать фотографии, добавлять подписи и ссылки на других пользователей;

Конфиденциальность. «Истории» могут видеть, как все пользователи, так и выбранные вами контакты;

Установка таймера доступности публикации (6, 12, 24 или 48 часов).

«После нашего внутреннего тестирования Stories даже скептики в нашей команде начали ценить эту функцию. Мы уже не можем представить Telegram без нее», — прокомментировал Дуров.

Релиз новой функции в Telegram состоится в начале июля.

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