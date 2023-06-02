Объем продаж в App Store в 2022 году превысил $1 трлн

Компания Apple опубликовала отчет по экономическим показателям магазина приложений App Store за 2022 год. Суммарный объем продаж составил $1.1 трлн, из которых 90% компания вообще не обложила комиссиями несмотря на многочисленные жалобы разработчиков.

Итоговая сумма в $1,1 трлн. складывается из $910 млрд. по расчетам и продажам «физических» товаров и услуг, $109 млрд. оборота рекламы в приложениях и $104 млрд. от цифровых товаров и услуг.

Apple отмечает, что в общей сложности разработчики для iOS с момента открытия платформы в 2008 году по 2022 год заработали в App Store $320 млрд. В период с 2021 по 2022 гг. наблюдался рост экономической активности разработчиков. Сумма счетов и продаж выросла на 29%, а за два предшествующих года рост был 27%. Мелкие разработчики с 2020 по 2022 гг. увеличили свои доходы на71 %. Продажи разработчиков из США выросли на 80%, а в Европе — на 116%.

После пандемии финансовые показатели в приложениях для путешествий и такси выросли на 82% и 45% соответственно. Активный рост показали корпоративные клиенты: бизнес-приложения составили 5 из 25 самых загружаемых приложений в США. С 2008 по 2022 гг. было отмечено 370 млрд. загрузок приложений, которых в магазине почти 1,8 млн, то есть в 123 раза больше, чем в 2008 году.

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