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25 мая, 2023
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Virgin Orbit продана по частям трем аэрокосмическим компаниям

Virgin Orbit

Аэрокосмическая компания Virgin Orbit, основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном (Richard Branson), прекратила свою деятельность через несколько месяцев после заявления о банкротстве. Ее основные активы, включая договоры на аренду объектов и оборудование, проданы трем аэрокосмическим компаниям на аукционе.

Virgin Orbit, дочерняя структура компании Virgin Galactic, была основана в 2017 году и успешно выполнила несколько миссий. Но ряд проблем, включая провал последней миссии в январе по запуску космических спутников с территории Великобритании, привели компанию к банкротству.

Активы компании были проданы на аукционе всего за $36 млн. В 2021 году Virgin Orbit оценивалась в $3,7 млрд. Завод по созданию ракет и оборудование штаб-квартиры Virgin Orbit в Калифорнии были приобретены конкурентом — стартапом Rocket Lab — за $16,1 млн. Новые активы, по данным Rocket Lab, помогут в разработки ракеты Neutron. Stratolaunch, занимающаяся гиперзвуковыми технологиями, получила за $17 млн. оптимизированный для запусков ракет авиалайнер Boeing 747 Cosmic Girl, а также другие активы, связанные с эксплуатацией самолета. Компания создала собственную воздушную систему запусков Roc — платформа будет использоваться для гиперзвуковых испытаний. Дочернее подразделение Vast Space, компания Launcher, купила права на объект Virgin Orbit в Калифорнии, а также некоторое оборудование и инструментарий — за $2,7 млн. Занимающаяся ликвидациями компания Inliper приобрела активы, напрямую не связанные с аэрокосмическими разработками — преимущественно офисное оборудование на сумму $650 тыс.

Как сообщили в Virgin Orbit, порядка шести ракет компании, пребывающих в разной степени готовности, а также интеллектуальная собственность все еще не проданы. Компания рассчитывала продать все активы сразу, но покупателя не нашлось, поэтому собственность пришлось продавать на аукционе.

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