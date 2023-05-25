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25 мая, 2023
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В Windows 11 появится встроенная поддержка RAR и других архивов

Windows 11 RAR

Компания Microsoft на конференции разработчиков Build 2023 объявила, что в Windows 11 появится встроенная поддержка форматов RAR, TAR, 7-ZIP, GZ и других. Это избавит пользователей от необходимости скачивать и устанавливать сторонние приложения. Нововведение стало доступно благодаря использованию open-source проекта libarchive.

Поддержка RAR в Windows 11 появится уже в ближайшее время, но точную дату компания не назвала. Известно, что в ближайшее время готовится очередное обновление операционной системы с поддержкой Bluetooth LE, и она, вероятно, войдет в его состав. Благодаря поддержке Bluetooth LE станет возможным использование кодека LC3 и одновременная передача звука на несколько устройств.

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