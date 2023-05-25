В Windows 11 появится встроенный ИИ-помощник Copilot

На конференции Build 2023 компания Microsoft анонсировала ИИ-помощника Copilot для операционной системы Windows 11.

Ранее Microsoft внедрил ИИ в поисковик Bing, позже в офисные приложения Microsoft 365 и другие фирменные продукты. Copilot способен работать с запущенными приложениями, локальными файлами и управлять системой. Как заявили в компании, с премьерой Copilot операционная система Windows 11 станет первой ПК-платформой для централизации помощи ИИ пользователям. Пользователи смогут воплощать в жизнь свои идеи, выполняя с помощью ИИ сложные проекты, не отвлекаясь на переключение между многочисленными приложениями.

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Copilot будет располагаться на панели задач, рядом с полем поиска. При активации помощник отобразится в виде небольшого диалогового окна на правой стороне экрана. Ему можно задавать любые вопросы, как чат-боту Bing, получая ответы из интернета. Copilot можно попросить включить режим фокусировки или выполнить любые другие действия на компьютере. Алгоритмы искусственного интеллекта будут применяться в различных целях — от генерации ключевых слов для поиска приложений до составления резюме пользовательских отзывов.

Публичное тестирование новой функции начнется в июне, но дату полноценного релиза Microsoft пока не объявлял.

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