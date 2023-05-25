Azercell объявляет Неделю защиты прав детей

Совместно со своими партнерами лидирующий оператор мобильной связи проводит серию мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей.

Компания «Azercell Telecom», Общественное Объединение Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək», Министерство юстиции Азербайджанской Республики, Государственный Комитет по Проблемам Семьи, Женщин и Детей, представительство ЮНИСЕФ в Азербайджане и Европейский Союз объявляют о старте серии мероприятий для детей по случаю 1 июня — Международного дня защиты детей. Проект посвящен защите прав детей и будет реализован в совершенно новом формате, который до сих пор не практиковался в Азербайджане. Программа, предусматривающая различные мероприятия для детей из наиболее уязвимых групп (проживающих в условиях социальной изоляции и зонах лишения свободы для несовершеннолетних, а также детей, подвергшихся насилию) будет длиться не один день, а целую неделю.

План мероприятий охватит и несовершеннолетних, состоящих на учете в центрах ООСИ «Ümidli Gələcək», детей, проживающих в воспитательных учреждениях, а также находящихся под надзором Службы пробации или обращающихся в службу «Детская горячая линия Азербайджана».

Для эффективной организации свободного времени детей, относящихся к уязвимым группам населения, запланированы арт-терапия, психотерапевтические сеансы, командные игры, экскурсии, а также конференция, посвященная Международному дню защиты детей. Многие известные личности, приглашенные в качестве гостей и образцов для подражания на мероприятие, которое пройдет в воспитательном учреждении, поделятся своими историями успеха и мотивациями, послужившими стимулом на фоне собственного трудного детства. Помимо этого, с целью продвижения каналов поддержки, обеспечивающих защиту прав детей в Азербайджане, в дни проекта на выходах из станций Бакинского метрополитена детям и родителям будут раздаваться сувениры и подарки с информацией и контактными телефонами службы «Детской горячей линии».

Следует отметить, что «Azercell Teleсom» с 2010 года является партнером «Детской горячей линии Азербайджана», функционирующей в режиме 24/7 по короткому номеру 116111. Также в нашей стране действует «Женская горячая линия», созданная в 2022 году по инициативе и при поддержке Azercell. Компания Azercell и впредь намерена заниматься реализацией различных социальных проектов, направленных на поддержку наиболее уязвимых слоев нашего общества, требующих наибольшей заботы и внимания, помогая детям расти и развиваться в здоровой среде.