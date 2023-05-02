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2 мая, 2023
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Самые производительные Android-смартфоны апреля по версии AnTuTu

AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных Android-смартфонов апреля 2023 года. Все модели десятки основаны на процессоре Snapdragon 8 Gen 2.

Лучшим в рейтинге стал смартфон ASUS ROG Phone 7 Ultimate (Pro в Китае), набравший 1 325 814 баллов. На втором месте расположился OPPO Find X6 Pro (1 309 873), на третьем — Nubia Red Magic 8 Pro+, (1 308 918).

В Топ-10 также вошли смартфоны OnePlus 11, Vivo X90 Pro+, iQOO 11 Pro, Xiaomi 13 Ultra, iQOO 11, Meizu 20 Pro и Redmi K60 Pro.

Статистика AnTuTu была собрана в период с 1 по 30 апреля 2023 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов — модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.

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