Apple и Google совместно разрабатывают технологию защиты от слежки

Компании Apple и Google, несмотря на то, что они по многим направлениям конкуренты, объединились для того, чтобы возглавить инициативу по разработке отраслевой спецификации для борьбы с нежелательным отслеживанием. Речь о проблеме слежки при помощи Bluetooth-меток.

«Bluetooth-трекеры очень полезны для пользователей, но потенциально они могут использоваться для нежелательного отслеживания. Для решения этой проблемы нужны усилия всей отрасли», — сказал Дэйв Берк (Dave Burke), вице-президент Google по разработке для Android

Компании представили отраслевую спецификацию, помогающую бороться с неправомерным использованием Bluetooth-устройств для отслеживания местоположения. Спецификация сделает соответствующие Bluetooth-устройства совместимыми с системой обнаружения несанкционированного отслеживания. Позже система будет интегрирована в новые версии iOS и Android — пользователи будут получать предупреждения о подозрительном трекере прямо из системы.

Ожидается, что финальная версия спецификации будет готова к концу 2023 года. Идею создания единой технологии защиты уже поддержали производители популярных трекеров вещей — Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security и Pebblebee.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az