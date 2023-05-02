spot_img
2 мая, 2023
ДомойТелекомСобытияApple и Google совместно разрабатывают технологию защиты от слежки

Apple и Google совместно разрабатывают технологию защиты от слежки

Apple Google

Компании Apple и Google, несмотря на то, что они по многим направлениям конкуренты, объединились для того, чтобы возглавить инициативу по разработке отраслевой спецификации для борьбы с нежелательным отслеживанием. Речь о проблеме слежки при помощи Bluetooth-меток.

«Bluetooth-трекеры очень полезны для пользователей, но потенциально они могут использоваться для нежелательного отслеживания. Для решения этой проблемы нужны усилия всей отрасли», — сказал Дэйв Берк (Dave Burke), вице-президент Google по разработке для Android

Компании представили отраслевую спецификацию, помогающую бороться с неправомерным использованием Bluetooth-устройств для отслеживания местоположения. Спецификация сделает соответствующие Bluetooth-устройства совместимыми с системой обнаружения несанкционированного отслеживания. Позже система будет интегрирована в новые версии iOS и Android — пользователи будут получать предупреждения о подозрительном трекере прямо из системы.

Ожидается, что финальная версия спецификации будет готова к концу 2023 года. Идею создания единой технологии защиты уже поддержали производители популярных трекеров вещей — Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security и Pebblebee.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Techpro DC получил статус официального дистрибьютора Vertiv в Азербайджане, Грузии, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и Кыргызстане
Следующая статья
Самые производительные Android-смартфоны апреля по версии AnTuTu
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,127ФанатыМне нравится
1,016ЧитателиЧитать
3,106ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»