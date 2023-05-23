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24 мая, 2023
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Redmonk обновил рейтинг языков программирования

Redmonk

Аналитическая компания Redmonk обновила рейтинг самых популярных языков программирования. В рейтинге за 1 квартал 2023 года первые места удерживают JavaScript, Python и Java, но с каждым годом укрепляют позиции более молодые языки.

Отмечается, что главным трендом остается отсутствие значительных подвижек в списке. Также аналитики упомянули о стремительном распространении больших языковых моделей. Так как сейчас они лучше обучены для одних языков (наиболее популярных), чем для других, то это может склонить пользователей в пользу первых. С другой стороны, инструменты на основе таких моделей могут помочь юзерам быстро изучить и начать использовать незнакомые технологии. А это в свою очередь, снизит барьер для новых языков и более широкого их применения.

Рейтинг RedMonk построен на основе оценки популярности на GitHub и активности обсуждений на Stack Overflow.

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