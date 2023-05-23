Sony представила камеру ZV-1 II для видеоблогинга

Компания Sony представила компактную камеру ZV-1 II, базирующуюся на 20 Мр 1” CMOS-сенсоре (13,2×8,8 мм) и объективе f/1.8-4.0 с ЭФР 18-50mm. Новинка основана на камере первого поколения с использованием этого светосильного широкоугольного зума, что делает ее более подходящей для видеоблогинга, поскольку она обеспечивает очень широкий угол обзора даже с применением цифровой стабилизации. Сенсор Stacked CMOS позволяет снимать видео в формате 4K с частотой до 30 кадров в секунду. Что касается фотографий, ZV-1 II соответствует последним моделям RX100, предлагая непрерывную съемку со скоростью до 24 кадров в секунду. Как и камеры Sony предыдущего поколения, ZV-1 II предлагает профили S-Log2 и S-Log3, но видео с камеры можно записывать только в виде 8-битных файлов, что ограничивает степень доступной градации. ZV-1 II имеет ограниченное прямое управление и не имеет механического затвора. Максимально возможная выдержка составляет всего 1/4 секунды, что может ограничить творческую съемку. Новинка имеет те же три капсульных микрофона и полностью шарнирный экран для видеосъемки лицом к камере, что и ZV-1.

Цена Sony ZV-1 II составляет 900 долларов.