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2 мая, 2023
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Redmi Note 12R Pro: экран 120 Hz, Snapdragon 4 Gen 1 и 12/256 Gb памяти

Redmi Note 12R Pro

Бренд Redmi представил уже шестую модель в серии Note 12. Аппарат под названием Redmi Note 12R Pro оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz, частотой дискретизации сенсора 240 Hz и пиковой яркостью 1200 нит. В основе смартфона лежит мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 4 Gen1, которая работает в связке с 12 Gb ОЗУ (LPDDR4X) и 256 Gb флеш-памяти (UFS 2.2).

Основная камера двойная, с датчиками разрешением на 48 и 2 Мп. Фронтальная камера 16 Мп. За питание смартфона отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Есть модем 5G, поддержка адаптеров Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, ИК-излучатель, чип NFC, 3,5-мм аудиоразъем и боковой сканер отпечатков пальцев. Предусмотрена защита корпуса от пыли и влаги по стандарту IP53. Габариты составляют 165,88 x 76,21 x 7,8 мм, вес – 188 гр.

Redmi Note 12R Pro в черном, белом и золотом цветах корпуса уже поступил в продажу в Китае по цене $289.

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