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2 мая, 2023
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Nar продолжает создавать новые рабочие места для молодежи

Nar принял участие в 11-й выставке карьеры, организованной в Университете ADA. Главная цель выставки, ставшей уже традиционной, – собрать вместе студентов и выпускников и поддержать их в установлении профессиональных отношений с работодателями, а также облегчить работодателям поиск квалифицированных кадров.

Во время карьерной ярмарки около 1500 студентов и выпускников ADA узнали о различных карьерных возможностях, предлагаемых компаниями и учреждениями. Отдел кадров Nar, в свою очередь, проинформировал будущих специалистов о реальных требованиях к их профессиям в рабочей среде. Также сотрудники компании поддержали молодых людей, желающих продолжить карьеру в сфере телекоммуникаций, проинформировав их об актуальных вакансиях. Вопросы студентов, желающих воспользоваться стипендиальной программой и программой опыта мобильного оператора были также отвечены.

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