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2 мая, 2023
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Tencent представил платформу для создания цифровых людей

Tencent

Китайский техгигант Tencent представил платформу для создания цифровых людей, пишет The Register. Услуга называется Deepfakes-as-a-Service (DFaaS).

Система опирается на платформу машинного обучения Tencent Cloud TI. Для создания цифрового человека в высоком разрешении сервису нужно всего три минуты живого видео, 100 начитанных фраз и 24 часа времени. Цена при этом составляет $145.

Цифровые персонажи доступны в полный рост или по пояс, а услуга доступна как на китайском, так и на английском языках. По данным компании, цифровые клоны избегают плоской интонации и единого речевого ритма, характерных для традиционных акустических моделей.

Предлагается пять стилей для цифровых людей:

  • 3D-реалистичный;
  • 3D-полуреалистичный;
  • 3D-анимационный;
  • 2D-реалистичный;
  • 2D-анимационный.

Цифровых людей можно использовать, например, с набирающими популярность чат-ботами. По словам генерального менеджера подразделения Tencent Cloud Intelligent Digital Human Products Чен Лэя, компания хочет построить автоматизированную «интеллектуальную фабрику цифровых людей». Tencent может использовать эту разработку для создания цифровых врачей, юристов и других специалистов.

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