Китайский техгигант Tencent представил платформу для создания цифровых людей, пишет The Register. Услуга называется Deepfakes-as-a-Service (DFaaS).
Система опирается на платформу машинного обучения Tencent Cloud TI. Для создания цифрового человека в высоком разрешении сервису нужно всего три минуты живого видео, 100 начитанных фраз и 24 часа времени. Цена при этом составляет $145.
Цифровые персонажи доступны в полный рост или по пояс, а услуга доступна как на китайском, так и на английском языках. По данным компании, цифровые клоны избегают плоской интонации и единого речевого ритма, характерных для традиционных акустических моделей.
Предлагается пять стилей для цифровых людей:
- 3D-реалистичный;
- 3D-полуреалистичный;
- 3D-анимационный;
- 2D-реалистичный;
- 2D-анимационный.
Цифровых людей можно использовать, например, с набирающими популярность чат-ботами. По словам генерального менеджера подразделения Tencent Cloud Intelligent Digital Human Products Чен Лэя, компания хочет построить автоматизированную «интеллектуальную фабрику цифровых людей». Tencent может использовать эту разработку для создания цифровых врачей, юристов и других специалистов.
Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az