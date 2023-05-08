Представлены Nokia 106 (2023) и обновленные версии Nokia 105 и 110

Nokia Mobile анонсировала несколько телефонов – новый Nokia 106 (2023) и обновленные версии Nokia 105 и 110.

Nokia 106 (2023) предлагает все, что есть в Nokia 105, а также несколько дополнений — MP3-плеер и игра «Змейка». Для использования плеера понадобится карта MicroSD. В телефоне также есть FM-радио и фонарик.

Nokia 106 (2023) предлагает 22 дня работы в режиме ожидания без подзарядки и 12 часов разговоров. Устройство доступно в трех цветах корпуса: красном, голубом и черном. Все три телефона поддерживают только 2G-сети.

Все модели поступят в продажу в ближайшее время.

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