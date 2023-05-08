spot_img
10 мая, 2023
ДомойТехнологииГаджетыПредставлены Nokia 106 (2023) и обновленные версии Nokia 105 и 110

Представлены Nokia 106 (2023) и обновленные версии Nokia 105 и 110

Nokia 106 (2023)

Nokia Mobile анонсировала несколько телефонов – новый Nokia 106 (2023) и обновленные версии Nokia 105 и 110.

Nokia 106 (2023) предлагает все, что есть в Nokia 105, а также несколько дополнений — MP3-плеер и игра «Змейка». Для использования плеера понадобится карта MicroSD. В телефоне также есть FM-радио и фонарик.

Nokia 106 (2023) предлагает 22 дня работы в режиме ожидания без подзарядки и 12 часов разговоров. Устройство доступно в трех цветах корпуса: красном, голубом и черном. Все три телефона поддерживают только 2G-сети.

Все модели поступят в продажу в ближайшее время.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Google планирует сделать поиск более «визуальным, удобным и персонализированным»
Следующая статья
«Совершенствуйте и внедряйте инновации: Обсуждение вызовов и возможностей цифровой эпохи»
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,127ФанатыМне нравится
1,018ЧитателиЧитать
3,102ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»