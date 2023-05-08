Google планирует сделать поиск более «визуальным, удобным и персонализированным»

Компания Google планирует сделать поисковую службу более «визуальной, удобной, персонализированной и человечной». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании и собственные источники.

Google собирается постепенно отказаться от классической модели из 10 ссылок в поисковой выдаче, сделав службу более ориентированной на каждого конкретного человека.

Ожидается, что на конференции I/O, которая начнется 10 мая, компания представит проект под кодовым названием Magi — интерфейс для общения с алгоритмами искусственного интеллекта. В ответ на запросы система будет предлагать больше визуальных элементов, например, видеоролики из TikTok и посты из социальных сетей, а также уточнит, есть ли у пользователя дополнительные вопросы по теме.

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