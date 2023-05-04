В Google стала доступна авторизация учетной записи без пароля

Компания Google объявила о внедрении поддержки Passkey, обеспечивающей более простой и безопасный способ входа в учетные записи.

Новый способ авторизации Passkey разработан FIDO Alliance и World Wide Web Consortium, поэтому интеграция от Google будет работать как на устройствах Apple, так и на других, поддерживающих эту функцию. Технология позволяет заменить традиционные пароли и SMS-верификацию, с помощью PIN-кода или биометрической аутентификацией на устройстве, например, отпечатком пальца или Face ID. Passkey не передает биометрические данные Google, или кому-либо еще, что и обеспечивает безопасность.

Чтобы создать ключ доступа, пользователи Google могут войти в свой аккаунт, а затем выбрать опцию «Создать ключ доступа». Ключи доступа на устройствах iOS и Mac синхронизируются с помощью «Связки ключей iCloud» в целях безопасности.

Функция доступна на устройствах под управлением iOS 16, Android 9 и более новых. При входе в систему с компьютера запрос на проверку биометрии будет отправлен на любой совместимый девайс, связанный с аккаунтом владельца. Если гаджета под рукой не оказалось, или он утерян, Google позволит получить доступ с помощью опции «Использовать пароль с другого устройства» и деавторизовать ключи со всех аппаратов.

Google отмечает, что переход на использование Passkey займет некоторое время, поэтому традиционные пароли и двухэтапная верификация по-прежнему будут работать.

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