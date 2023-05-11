Представлен складной смартфон Google Pixel Fold

На мероприятии I/O 2023 компания Google представила свой первый складной смартфон Pixel Fold. Смартфон заимствует дизайн тыльной крышки и внешнего дисплея у флагманской серии Pixel 7. По словам производителя, Pixel Fold обладает надежным шарниром, предлагает самый тонкий корпус в классе, собранный из алюминия и матового стекла.

Смартфон выполнен в форм-факторе горизонтальной раскладушки с двумя AMOLED-дисплеями. Диагональ внешнего экрана равна 5,8 дюйма при разрешении 2092 х 1080 пикселей (408 ppi) и соотношении сторон 17.4:9. Используется стекло Gorilla Glass Victus. Внутренний экран характеризуется диагональю 7,6 дюйма с разрешением 2208 х 1840 пикселей (380 ppi) и соотношении сторон 6:5, есть пластиковое защитное покрытие. Внутренний дисплей получил очень широкую рамку. В обоих случаях кадровая частота составляет 120 Hz. Максимальная яркость внешнего экрана — 1550 нит, внутреннего – 1450 нит.

Аппаратная платформа представлена фирменным процессором Tensor G2 с чипом безопасности Titan M2. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 12 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 — 256 или 512 Gb. Основная камера тройная: 48 Мп (1/2″, f/1.7, угол обзора 82 гр), 10,8 Мп (широкоугольная, 1/3″, f/2.2, угол обзора 121,1 гр) и 10,8 Мп (перископ, 1/3.1″, f/3.05, оптический зум 5х). Разрешение внешней фронтальной камеры составляет 9,5 Мп (f/2.2, угол обзора 84 гр), внутренней — 8 Мп (f/2.0, угол обзора 84 гр). Google утверждает, что Pixel Fold получил лучший набор камер среди всех складных смартфонов.

Емкость аккумулятор составляет 4727 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 30 Вт и беспроводная зарядка. В оснащение смартфона также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, eSIM, GPS, NFC, порт USB Type-C 3.2 Gen 2, стереодинамики и боковой сканер отпечатков пальцев. Корпус смартфона защищен по стандарту IPX8. Операционная система — Android 13. В разложенном состоянии габариты корпуса составляют 139,7 х 158,7 х 5,8 мм, в сложенном – 139,7 x 79,5 x 12,1 мм. Вес – 283 гр. Доступны две расцветки — черная и золотая.

Цены на Google Pixel Fold: 12/256 Gb — $1799, 12/512 Gb — $1919. Смартфон уже доступен для предзаказа, а старт продаж состоится в июне.

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