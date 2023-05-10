MediaTek представил флагманский процессор Dimensity 9200+

Компания MediaTek представила новый флагманский процессор Dimensity 9200+. От своего предшественника он отличается повышенными частотами центрального и графического процессоров.

Платформа выполнена по 4-нм техпроцессу TSMC N4P второго поколения. В конфигурацию Dimensity 9200+ входят 8 ядер: одно Arm Cortex-X3 (3,35 GHz), три Cortex-A715 (3,0 GHz), четыре Cortex-A510 (2,0 GHz). В состав SoC входит также GPU Immortalis-G715, для него MediaTek не представил конкретной информации по тактовой частоте, сообщив лишь, что в Dimensity 9200+ она выросла на 17%.

Dimensity 9200+ получил движок HyperEngine 6.0, отвечающий за трассировку лучей в реальном времени на аппаратном уровне. Фирменная технология MediaTek Game Adaptive Control Technology (MAGT) призвана снизить потребление энергии во время игр до 12%.

Остальные характеристики остались без изменений: поддержка экранов с разрешением [email protected], [email protected] и [email protected], оперативной памяти LPDDR5X (до 8,5 Гбит/с), одновременной съемки HDR-видео в разрешении 4K на три камеры, Wi-Fi 7 (до 6,5 Гбит/с), Bluetooth 5.3 и 5G с пропускной способностью до 7,9 Гбит/с.

Первые устройства на базе процессора MediaTek Dimensity 9200+ будут выпущены уже в этом месяце. Ожидается, что первым смартфоном, который получит новую SoC станет iQOO Neo8 Pro.

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