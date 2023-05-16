Acer выпустил моноблок Aspire S27

Компания Acer выпустила на европейском рынке моноблок Aspire S27. Устройство выполнено в алюминиевом корпусе.

Acer Aspire S27 получил 27-дюймовый IPS-экран с диагональю 27 дюймов и разрешением 2560×1440 пикселей. На выбор предлагается две конфигурации: с процессором Intel Core i5-1240P и SSD на 512 Gb и вариант с более мощным Intel Core i7-1260P и SSD на 1 Tb. Поддерживается до 32 Gb оперативной памяти DDR4.

К моноблоку можно подключить второй дисплей через порт HDMI на задней панели. Также есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.0, порт USB-C (3.2 Gen 2), два USB-A (3.2 Gen 2 + USB 3.2 Gen 1), Ethernet, стереодинамики и встроенный сканер отпечатков пальцев. В комплект входят беспроводные клавиатура и мышь. Компьютер оборудован магнитным креплением для веб-камеры. На выбор – 2 Мп камера 1080p или 5 Мп 1440p с кольцевой подсветкой.

Цена за базовую модель моноблока Acer Aspire S27 составляет 1199 евро, за топовую — 1499 евро.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az