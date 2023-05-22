Сетевой технологии Ethernet исполнилось 50 лет

Сегодня, 22 мая 2023 года, исполняется 50 лет с момента изобретения сетевой технологии Ethernet. Именно Ethernet является одним из самых распространенных стандартов локальных вычислительных сетей, соединяя миллионы компьютеров по всему миру.

Термин «Ethernet» впервые был введен в 1976 году американским инженером и ученым Робертом Меткалфом (Robert Metcalfe) в статье «Ethernet: технология распределенной коммутации пакетов для локальных вычислительных сетей». Этому предшествовали многочисленные эксперименты в исследовательском центре Xerox в Пало Альто, где была построена экспериментальная сеть Alto Aloha Network со скоростью передачи 2,94 Мбит/с — прообраз Ethernet. Документацию по проекту Ethernet Меткалф опубликовал 22 мая 1973 года — этот день и считается датой рождения сетевой технологии, которая легла в основу интернета.

В марте 2023 года Ассоциация вычислительной техники (ACM) присудила Роберту Меткалфу премию Тьюринга в размере $1 млн. за изобретение и коммерциализацию Ethernet.

В прошлом году ушел из жизни Дэвид Боггс (David Boggs), который также внес огромный вклад в развитие Ethernet. 77-летний Меткалф отмечает, что у него остались теплые воспоминания об их сотрудничестве. В 1979 году Меткалф вместе с Говардом Чарни, Брюсом Борденом и Грэгом Шоу создал компанию 3Com, которая производила оборудование для компьютерных сетей и телефонии. В апреле 2010 года компания была приобретена корпорацией Hewlett-Packard и стала частью подразделения HP Networking.

Пропускная способность сетей Ethernet постоянно увеличивается. По словам Меткалфа, скорости Ethernet нет предела.

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