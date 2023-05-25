Amazon представил планшет Fire Max 11 с поддержкой стилуса и клавиатуры

Компания Amazon представила новый планшет Fire Max 11. Устройство стало самым большим, самым мощным и самым универсальным планшетом компании на сегодняшний день. По словам Amazon, новинка на 50% быстрее, чем Fire HD 10. Это также первый планшет компании со сканером отпечатков пальцев. Гаджет поддерживает дополнительные аксессуары, включая съемную клавиатуру и стилус с 4096 уровнями чувствительности.

Amazon Fire Max 11 оснащен 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2000×1200 пикселей. В его основе лежит процессор MediaTek MT8188J с графикой Mali-G57 MC2, 4 Gb ОЗУ и 64 или 128 Gb встроенной флеш-памяти. Экран блокировки содержит блоки с рекламой, которые можно отключить, воспользовавшись соответствующей услугой.

Планшет получил основную и фронтальную камеры по 8 Мп каждая, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, порт USB Type-C 2.0, слот для SD-карты и стереодинамики с технологией Dolby Atmos. Сканер отпечатков пальцев встроен в клавишу блокировки. По заявлению производителя, время автономной работы достигает 14 часов. Габариты составляют 259,1 х 163,7 х 7,5 мм, вес — 490 гр.

Цена Amazon Fire Max 11 с 4/64 Gb и рекламой на экране составляет $230, вариант 4/128 Gb и без рекламы — $280, комплект с клавиатурой и стилусом будет предложен за $330. Планшет уже доступен для предварительного заказа, поставки должны начаться в июне 2023 года.

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