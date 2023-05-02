IBM прекратит найм сотрудников, планируя заменить 7,8 тыс. вакансий системами ИИ

Компания IBM намерена в ближайшие годы прекратить нанимать людей на должности, с которыми, по ее мнению, может справиться искусственный интеллект. Об этом заявил в интервью Bloomberg генеральный директор IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna).

По его мнению, около 30% из примерно 26 000 рабочих мест, которые не предполагают непосредственного общения с клиентами, могут быть заменены ИИ в течение пятилетнего периода, что составляет около 7 800 потерянных рабочих мест.

Обязанности отдела кадров, такие как документирование перехода сотрудников в разные отделы и написание писем с подтверждением занятости, вероятно, будут одними из первых, которые будут переданы ИИ, отметил Кришна. Но многие функции HR, от подбора персонала до оценки их эффективности, ИИ не сможет выполнять еще в течение долгого времени. Рабочие места, ориентированные на взаимодействие с клиентами и разработку программного обеспечения, не будут затронуты в ближайшие годы. Сейчас в IBM работают около 260 тыс. сотрудников, по мнению Кришны, найти соискателя сегодня проще, чем еще год назад.

ИИ-инструменты привлекли внимание общественности в первую очередь в связи с их возможностью генерировать программный код, тексты и другой контент. Эксперты полагают, что потенциально они способны оказать негативное влияние на рынок труда. План Кришны, ставший ответом на быстрое развитие технологий, послужил лишь первым из признаков грядущих кадровых изменений во многих отраслях.

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