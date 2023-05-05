Microsoft совместно с AMD работает над созданием ИИ-процессора

Корпорация Microsoft совместно с AMD намерены разработать специализированный ИИ-процессор под кодовым названием Athena. Это часть комплексной стратегии Microsoft по расширению мощностей для задач, связанных с искусственным интеллектом. На данное время Microsoft использует в основном решения NVIDIA.

После того, как стало известно о сотрудничестве компаний, акции AMD подскочили более чем на 9%, а акции Microsoft прибавили около 1%. Акции NVIDIA напротив упали на 1,9%.

В течение нескольких лет Microsoft создавал подразделение по производству полупроводников под руководством бывшего исполнительного директора Intel Рани Боркара (Rani Borkar), и сейчас в группе работает около 1000 сотрудников. Сообщается, что Microsoft потратил около $2 млрд. на разработку чипа для искусственного интеллекта Athena. Из неофициальных источников известно, что чип уже тестируется.

Но несмотря на это, Microsoft не прекращает своего сотрудничества с NVIDIA, так как потребность в микросхемах, способных работать с ИИ, за последние полгода стала еще более острой, чем когда-либо. По словам компании, для создания ИИ-бота ChatGPT потребовались тысячи графических процессоров NVIDIA. Для AMD ИИ также является ключевым приоритетом. Главный исполнительный директор, доктор Лиза Су (Lisa Su), заявила, что «мы очень рады нашим возможностям в области искусственного интеллекта — это наш стратегический приоритет № 1». Кроме того, у AMD есть опыт и возможность создавать кастомные серверные чипы для крупных заказчиков.

Но нужно отметить, что NVIDIA предлагает не только аппаратные решения, но и различное программное обеспечение, что позволяет клиентам быстро расширять свои возможности.

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