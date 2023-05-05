spot_img
5 мая, 2023
ДомойТехнологииHardwareMicrosoft совместно с AMD работает над созданием ИИ-процессора

Microsoft совместно с AMD работает над созданием ИИ-процессора

Microsoft AMD

Корпорация Microsoft совместно с AMD намерены разработать специализированный ИИ-процессор под кодовым названием Athena. Это часть комплексной стратегии Microsoft по расширению мощностей для задач, связанных с искусственным интеллектом. На данное время Microsoft использует в основном решения NVIDIA.

После того, как стало известно о сотрудничестве компаний, акции AMD подскочили более чем на 9%, а акции Microsoft прибавили около 1%. Акции NVIDIA напротив упали на 1,9%.

В течение нескольких лет Microsoft создавал подразделение по производству полупроводников под руководством бывшего исполнительного директора Intel Рани Боркара (Rani Borkar), и сейчас в группе работает около 1000 сотрудников. Сообщается, что Microsoft потратил около $2 млрд. на разработку чипа для искусственного интеллекта Athena. Из неофициальных источников известно, что чип уже тестируется.

Но несмотря на это, Microsoft не прекращает своего сотрудничества с NVIDIA, так как потребность в микросхемах, способных работать с ИИ, за последние полгода стала еще более острой, чем когда-либо. По словам компании, для создания ИИ-бота ChatGPT потребовались тысячи графических процессоров NVIDIA. Для AMD ИИ также является ключевым приоритетом. Главный исполнительный директор, доктор Лиза Су (Lisa Su), заявила, что «мы очень рады нашим возможностям в области искусственного интеллекта — это наш стратегический приоритет № 1».  Кроме того, у AMD есть опыт и возможность создавать кастомные серверные чипы для крупных заказчиков.

Но нужно отметить, что NVIDIA предлагает не только аппаратные решения, но и различное программное обеспечение, что позволяет клиентам быстро расширять свои возможности.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Apple отчиталась за второй квартал 2023 финансового года
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,127ФанатыМне нравится
1,016ЧитателиЧитать
3,106ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»