«Azercell Telecom» совместно с Федерацией дзюдо Азербайджана запускает масштабный социальный проект

ООО «Azercell Telecom» и Федерация дзюдо Азербайджана, приступившие к сотрудничеству в прошлом году, объявляют о старте социальной кампании.

Цель проекта заключается в повышении интереса к спорту в нашей стране, пропаганде здорового образа жизни в обществе, а также в освещении ряда важных социальных вопросов, стоящих на повестке дня.

Azercell и Федерация дзюдо Азербайджана представили общественности видеоролик, рассказывающий о цели этого сотрудничества и побуждающий молодежь к новым достижениям.

В рамках кампании Федерация дзюдо Азербайджана предоставит дополнительные возможности молодым людям, желающим заниматься этим видом спорта.

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Оказывая существенную и всестороннюю поддержку данной кампании, которая будет включать в себя ряд мероприятий и инициатив, Azercell в очередной раз подтверждает свое стремление способствовать повышению качества жизни граждан Азербайджана как с технологической, так и с социальной точек зрения, способствуя их всестороннему развитию.