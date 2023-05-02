iOS-версия WhatsApp получит эксклюзивную функцию

Обычно, когда WhatsApp выпускает новую функцию, она не фокусируется только на одной платформе. Многие новые функции приложения для обмена мгновенными сообщениями доступны как для iOS, так и для Android. Однако разработчики мессенджера выпустили функцию только для платформы iOS. Судя по всему, в ближайшее время новая функция не появится на платформе Android.

Бета-тестеры уже начали получать новую предварительную сборку приложения WhatsApp для iOS 23.9.0.70. На опубликованном скриншоте показана функция автоматического перевода голосовых сообщений в текст. В контекстном меню пользователь может выбрать язык расшифровки. Функция включена по умолчанию, но если пользователь по какой-то причине не хочет, чтобы голосовые сообщения расшифровывались, он может отключить эту функцию — Настройки WhatsApp > Чаты > Стенограммы голосовых сообщений.

Новая функция всегда сохраняет сквозное шифрование, поскольку процесс транскрипции происходит локально на устройстве пользователя, без отправки информации на сервер текстового движка. Для этого приложение использует новую возможность iOS 16, которая позволяет работать с загруженными в систему универсальными языковыми пакетами.

Также сообщается, что при расшифровке голосовой заметки текст индексируется, что делает его доступным для поиска. Это означает, что если пользователь ищет определенную информацию в длинной голосовой заметке или не помнит, какая голосовая заметка содержит искомый контент, он может просто выполнить поиск по соответствующему ключевому слову или фразе с помощью панели поиска.

Ожидается, что нововведение станет доступно владельцам iPhone в ближайшие недели.

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