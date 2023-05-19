Huawei выпустила Vision Smart Screen 3: телевизор с ИИ-камерой

Компания Huawei представила телевизор Vision Smart Screen 3. Устройство оборудовано сверхчувствительной камерой с искусственным интеллектом. Производитель называет новинку «умным» экраном. Huawei Vision Smart Screen 3 доступен в двух вариантах: с матрицей диагональю 65 и 75 дюймов. Разрешение в обоих случаях составляет 4K, частота обновления — 120 Hz. В игровом режиме, благодаря технологии MEMC, частота повышается до 240 Hz. Заявлен охват 92% цветовой гаммы DCI-P3.

Компания отмечает технологию Honghu AI HDR, она делит экран на 11 областей, в каждой из которых может регулировать динамический диапазон. Согласно заявлению, это делает изображение многослойным и более объемным. Кроме того, технология отвечает за улучшение качества просматриваемого контента, предлагает множество уже настроенных режимов изображения, например, «Кинематографический».

Телевизор получил фронтальную камеру разрешением 12 Мп с поддержкой искусственного интеллекта, угол обзора составляет 115°. Она оснащена собственным блоком NPU для идентификации объектов и людей. ИИ распознает человека в кадре, положение его суставов и время нахождения без движений. На основе этих данных телевизор напоминает пользователю о необходимости двигаться или держать осанку. В детском режиме ИИ определяет, насколько близко ребенок сидит к экрану, и предупреждает о том, что зрение может испортиться.

Цена телевизора Huawei Vision Smart Screen 3 в 65-дюймовой версии составляет $640, в 75-дюймовой — $855.

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