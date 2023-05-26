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26 мая, 2023
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Epic Games Store бесплатно отдает полное издание Fallout: New Vegas

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно получить Fallout: New Vegas Ultimate Edition. В комплект входят все выпущенные четыре дополнения. Игру

Fallout: New Vegas — это ролевая игра с открытым миром, разработанная американской компанией Obsidian Entertainment. Сюжет разворачивается в 2281 году в постапокалиптической Америке и рассказывает о Курьере, доставлявшем загадочную платиновую фишку для крупного казино. По пути на него нападают бандиты и бросают его умирать. Выживший протагонист теряет память, однако отправляется на поиски обидчиков.

Fallout: New Vegas Ultimate Edition можно забрать до 1 июня в 19:00 по бакинскому времени. Какую игру раздаст Epic Games Store на следующей неделе пока не объявлено.

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