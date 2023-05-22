Доля перешедших пользователей с Android на iOS существенно возросла

Аналитики компании Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) опубликовали свежий отчет по рынку смартфонов. Статистика показывает, что за последние пару лет наблюдается заметный рост доли покупателей iPhone, которые ранее пользовались устройствами Android.

83% покупателей поменяли iPhone на новую модель, 15% перешли с Android, еще около 2% перешли с других систем, кнопочных телефонов или купили смартфон впервые. В предыдущие три года доля перешедших с Android составляла 10-11%, а 15-процентный показатель в последний раз наблюдался в 2018 году.

Опрос касается годового периода, завершившегося в марте 2023 года. Возможно, на значительный рост числа сменивших платформу повлиял успех линейки iPhone 14.

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