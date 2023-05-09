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10 мая, 2023
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VAIO представил свой первый планшет TL10

VAIO TL10

Бренд VAIO, принадлежавший до 2014 года компании Sony, представил свой первый планшет.Судя по характеристикам, устройство относится к бюджетному классу.

VAIO TL10 получил 10,4-дюймовый IPS-экран с разрешением 2000 х 1200 пикселей. В основе планшета лежит восьмиядерный процессор Unisoc T616 (230 000 баллов в AnTuTu), работающий в связке с 8 Gb оперативной памяти LPDDR4x и накопителем на 128 Gb. Предусмотрен слот для карты microSD емкостью до 1 Tb. За графику отвечает Mali-G57MP1.

VAIO TL10

Также в конфигурацию устройства входят поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, 8 Мп основная и 5 Мп фронтальная камеры, аккумулятор емкостью 7000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой (в комплекте идет блок питания на 10 Вт) и два стереодинамика. Габариты составляют 245 х 155 х 7,8 мм, вес — 520 гр. Работает планшет под управлением Android 13. В комплекте имеется чехол-клавиатура.

VAIO TL10 пока доступен только в Бразилии, причем по достаточно высокой цене $365.

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