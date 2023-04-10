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11 апреля, 2023
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ZTE анонсировала AxonPad — первый в мире 5G-планшет с двумя ОС

ZTE

Компания ZTE 12 апреля проведет презентацию новых продуктов. Ожидается анонс Axon 50 Ultra, AxonBook, AxonPad, nubia Pad 3D и других устройств.

Заявляется, что ZTE AxonPad станет первым в мире планшетом с поддержкой 5G, который будет поставляться с двумя операционными системами. Компания отмечает, что планшет будет иметь повышенную систему безопасности, а пользователи смогут использовать две операционные системы в соответствии со своими потребностями. AxonPad будет оснащен флагманским процессором и модемом 5G.

Также сообщается, что смартфон Axon 50 Ultra станет «первым в отрасли безопасным 5G-устройством с поддержкой спутниковой связи BeiDou»

Мероприятие ZTE состоится 12 апреля.

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